Hamas : Le crime du régime sioniste au Qatar est une déclaration de guerre contre les pays arabes

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, « Fawzi Barhoum », l'un des dirigeants du mouvement Hamas, lors d'une conférence de presse, a souligné l'échec de l'opération d'assassinat à Doha et a déclaré : « Nous pleurons un groupe de nos jeunes héros qui sont tombés en martyrs lors de la vile attaque sioniste contre le Qatar. »

Il a ajouté : « Notre peuple fier et sa résistance courageuse sont en train de créer des épopées de persévérance et de sacrifice face à l'agression brutale sioniste. Le crime du régime sioniste à Doha n'est pas seulement une attaque contre le Qatar, mais une déclaration de guerre contre les pays arabes. L'attaque des sionistes contre Doha nécessite une action immédiate de la part des pays arabes. »

Barhoum, tout en soulignant que le régime sioniste met en danger la sécurité régionale et internationale, a précisé : « Le sang des dirigeants du Hamas n'est pas plus précieux que le sang des enfants de Gaza, de Jérusalem, de la Cisjordanie et de la Palestine. La menace d'assassinat n'empêchera pas le mouvement Hamas et ses dirigeants de défendre les droits du peuple palestinien. La menace d'assassinat des dirigeants du Hamas ne réussira pas à briser sa persévérance et sa résistance et ne fera que renforcer sa détermination. »

Ce haut responsable du Hamas a noté : « La tentative d'assassinat manquée de la délégation de négociation du mouvement Hamas à Doha, montre l'effort des occupants pour construire une fausse image de victoire. La tentative d'assassinat de la délégation de négociation du Hamas à Doha a eu lieu alors que cette délégation discutait d'une proposition de cessez-le-feu. Ce crime n'a pas ciblé la délégation de négociation, mais a ciblé l'ensemble du processus de négociation. »

Il a souligné : « La tentative d'assassinat de la délégation de négociation du Hamas à Doha a eu lieu un jour après la rencontre avec le Premier ministre du Qatar et la présentation d'une nouvelle proposition. Le récent crime du régime sioniste prouve que Netanyahu et son gouvernement sont entièrement responsables de l'obstruction aux négociations. Le crime odieux du régime sioniste ne changera pas nos positions fermes et nos demandes claires d'arrêter l'agression. »

Barhoum, tout en exprimant sa pleine solidarité avec le gouvernement, l'émir et le peuple du Qatar, a déclaré : « Nous apprécions toutes les positions de soutien et d'opposition à la récente agression du régime sioniste à Doha. Nous appelons les dirigeants des pays arabes et islamiques à se tenir fermement face à cette arrogance sioniste. Le gouvernement américain, en offrant une couverture et un soutien continu à Israël contre notre nation, est un partenaire à part entière dans ce crime. »

Il a également annoncé : « L'épouse de Khalil Al-Hayya, chef du mouvement Hamas à Gaza et chef de la délégation de négociation, ainsi que sa belle-fille et ses petits-enfants ont été blessés lors de l'attaque israélienne à Doha. »