Avertissement concernant les groupes souterrains de l'EI en Irak

Selon l'agence de presse ABNA, Mukhtar Al-Moussawi, un membre du parlement irakien, a souligné que la lutte de son pays contre les groupes souterrains de l'EI n'est pas encore terminée.

Il a ajouté : "En 2025, nous constatons la meilleure stabilité sécuritaire en Irak par rapport aux années précédentes, mais cela ne signifie pas la fin de la bataille contre le terrorisme."

Al-Moussawi a déclaré : "Les groupes souterrains affiliés à l'EI exécutent les plans d'autres pays à l'intérieur de l'Irak. Cette année, les forces de sécurité ont réussi à démanteler 10 des groupes de l'EI les plus dangereux et à tuer leurs chefs."

Il a affirmé : "Nous devons accorder de l'importance à la sécurisation des frontières, en particulier des frontières communes avec la Syrie, car de cette manière nous empêchons les terroristes de s'infiltrer en profondeur en Irak."