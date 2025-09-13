Larijani met en garde les gouvernements islamiques contre des réunions sans résultats

Selon l'agence de presse ABNA, Ali Larijani, secrétaire du Conseil Suprême de la Sécurité Nationale, a publié un message sur sa page personnelle sur les réseaux sociaux avertissant les gouvernements islamiques que la tenue de réunions de la Conférence Islamique sans résultats pratiques pourrait encourager le régime sioniste à commettre de nouvelles agressions, et il leur a demandé de former un "quartier général opérationnel conjoint" pour faire face à cette menace.

Il a ensuite critiqué l'organisation de réunions de la Conférence Islamique et du Conseil de Sécurité sans résultat pratique, soulignant que ces réunions équivalent à une "commande de nouvelle agression pour le régime sioniste".

Larijani a appelé à la formation d'un "quartier général opérationnel conjoint" pour faire face aux "folies" du régime sioniste et a ajouté qu'une telle décision pourrait accroître l'inquiétude du "maître" de ce régime et le contraindre à changer ses ordres.

Le secrétaire du Conseil Suprême de la Sécurité Nationale a également conseillé aux gouvernements islamiques de prendre des mesures pour les musulmans palestiniens opprimés et affamés et au moins de prendre des décisions efficaces pour prévenir leur propre destruction.