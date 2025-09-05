Gaza: un navire de sauvetage italien rejoint la Flottille al‑Sumud

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon un communiqué de la Flottille « al‑Sumud », l’arrivée de ce navire italien renforce les capacités de recherche‑sauvetage et d’assistance médicale à bord, tout en appuyant la mission strictement humanitaire de la coalition citoyenne internationale. Les organisateurs soulignent que l’opération se déroule dans le respect des Conventions de Genève et des règles de sécurité maritime.

La Flottille indique que le convoi vise à acheminer de l’aide essentielle et à promouvoir des corridors maritimes humanitaires sûrs, sans entraves ni mesures coercitives unilatérales. Elle appelle les Nations unies, l’Organisation maritime internationale (OMI) et le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) à garantir la sécurité des équipages et la libre navigation des navires d’assistance.

Insistant sur la protection des civils et la souveraineté des nations, les organisateurs dénoncent toute tentative d’interférence ou de criminalisation des missions d’aide. Ils rappellent que toute attaque contre des navires humanitaires, leurs équipages ou leurs cargaisons serait contraire au droit international humanitaire et engagerait des responsabilités.

La participation d’un navire de sauvetage italien est présentée comme un signe d’élargissement du soutien européen à l’acheminement d’aide vers Gaza. Les détails opérationnels (itinéraire, escales et calendrier) seront rendus publics en temps utile, afin d’assurer la sécurité des équipages et la bonne coordination avec les autorités et organisations compétentes.

Des informations complémentaires seront communiquées par les organisateurs après validation des derniers arrangements logistiques.

