L'Iran démantèle une cellule "terroriste" liée au Mossad (média)

ABNA: "Le ministère des Renseignements a identifié et arrêté les membres de ce réseau terroriste et confisqué leur dépôt d'armement", a indiqué la radio-télévision Irib sur son site internet, en se basant sur des déclarations du ministère des Renseignements iranien.Le site de la chaîne a indiqué que le groupe était composé de 12 personnes mais n'a précisé ni la date des arrestations ni les noms de ces personnes. Irib a cependant ajouté que le dirigeant de cette cellule était originaire "d'un pays arabe régional", sans préciser de quel pays il s'agissait.Fin/229