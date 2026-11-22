Selon le rapport de l'agence de presse Abna, « Donald Trump », le président des États-Unis, qui a subi une défaite aux élections de mi-mandat du Congrès, avec l'inquiétude de la reprise de la puissance des démocrates a annoncé : si Chuck Schumer devient leader de la majorité au Sénat, travailler avec lui sera très difficile pour moi

Le président des États-Unis a poursuivi : il a déjà une fois subi une lourde défaite dans la position de « leader » et a eu l'une des pires performances de l'histoire. Je n'ai presque aucun doute qu'il échouera à nouveau

« Donald Trump » a ensuite ajouté : tout ce qu'il a fait, c'était attiser la conspiration fabriquée « Russie, Russie, Russie » et des dizaines d'autres conspirations et tromperies ; des actions qui ont rendu ma victoire aux élections de 2024 facile et glorieuse. Ça a recommencé !