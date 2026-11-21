Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant TeleSUR, Miguel Díaz-Canel, président de Cuba, a déclaré aujourd'hui samedi dans un discours : il existe un blocus dans le domaine de l'énergie qui a presque paralysé notre économie et qui est un cas de génocide. Nous assistons également à une agression médiatique ; une vaste campagne est en cours pour discréditer la révolution cubaine et notre pays.

Le président de Cuba a poursuivi à ce sujet : ce dont les peuples de Cuba et des États-Unis méritent, ce n'est pas la confrontation ; mais la proximité et la création d'opportunités de coopération entre les deux peuples. Par conséquent, ce que nous recherchons toujours, c'est le dialogue ; mais ce dialogue doit être respectueux, sans pression, sans condition préalable et sans remettre en question notre système politique, notre souveraineté ou notre volonté et notre détermination.