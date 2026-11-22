Selon le rapport de l'agence de presse Abna, « Donald Trump », le président des États-Unis, qui a subi une défaite aux élections de mi-mandat du Congrès, dans un message sur Truth Social a écrit : les frontières ouvertes détruisent les pays !

Le président des États-Unis, qui ressent le danger de la reprise de la puissance des démocrates au Congrès de ce pays, poursuivant son habitude d'autoglorification a affirmé : l'Amérique aussi, avant ma venue, s'était beaucoup rapprochée d'un tel destin !