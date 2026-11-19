Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le ministère des Affaires étrangères de notre pays a souligné dans une déclaration : l'utilisation par l'Amérique du territoire des pays de la région est un cas d'agression et rend l'Iran pleinement autorisé et en droit de se défendre.

Dans cette déclaration, il est dit :

Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran condamne fermement les actions agressives de l'armée terroriste américaine contre des points de notre territoire sur la côte sud au cours des derniers jours. En réponse à ces actions agressives, les forces armées de la République islamique d'Iran, dans le cadre du droit inhérent à la légitime défense et afin de préserver la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays, ont porté leurs frappes défensives et dévastatrices contre les systèmes de défense aérienne Patriot et les plateformes de lancement de drones et de missiles de l'armée américaine sur deux de leurs bases dans la région, qui étaient l'origine et le soutien des opérations agressives contre la République islamique d'Iran.