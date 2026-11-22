Selon le rapport de l'agence de presse Abna, la revue Atlantic, citant des responsables et une note de Pete Hegseth, ministre de la Guerre des États-Unis, a annoncé que le Pentagone a limité l'accès du Congrès des États-Unis aux informations relatives au conflit avec l'Iran

Selon ce rapport, le Pentagone, sous prétexte de « sécurité opérationnelle », rejette continuellement les demandes des médias pour des informations plus détaillées sur le conflit avec l'Iran

Chris Murphy, sénateur démocrate de l'État du Connecticut, avait auparavant accusé l'administration de Donald Trump et le Pentagone de tenter de dissimuler l'ampleur réelle des dommages causés aux bases militaires américaines en Asie occidentale à la suite des attaques iraniennes au cours de cette année

Murphy, qui s'était rendu au Qatar et en Arabie saoudite en octobre, a déclaré qu'il n'avait personnellement pas obtenu l'autorisation d'entrer dans les installations militaires du Qatar qui avaient auparavant été la cible d'attaques iraniennes. Il a demandé au ministère de la Guerre des États-Unis de clarifier l'ampleur réelle des dommages