Selon le reportage du correspondant d'Abna, Sardar Belali, conseiller du commandant des forces de défense aérospatiale des Gardiens de la Révolution, lors de la cérémonie « Aux côtés de Daryaguli pour l'Iran » et de commémoration du martyr Daryaguli Surani qui s'est tenue à Bagh-e Ketab, en honorant la mémoire des martyrs de l'islam et de la révolution, a déclaré : s'il n'y avait pas les martyrs, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette position. Le martyr Daryaguli à cette époque a accompli un grand acte qui a joué un rôle important dans la défense du pays.

Sardar Belali, évoquant l'expérience des deuxième et troisième guerres imposées, a déclaré : dans ces guerres, nous avons affronté des puissances qui ne pensaient fondamentalement pas ne pas pouvoir nous vaincre. Grâce à Dieu, nous étions sous la direction sage du leader martyr. Il surveillait attentivement les évolutions, les stratégies et les méthodes militaires de l'Amérique dans les années d'après-guerre, et nous avons également conçu et exécuté nos plans et manœuvres dans le but de faire face à l'ennemi.

Il a ajouté : nous avons pu démontrer notre résilience et notre capacité et préserver nos armes ; de sorte qu'aujourd'hui, pour exécuter des opérations, il n'est plus nécessaire que des commandants de haut rang soient directement présents sur le terrain.