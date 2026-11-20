Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié vendredi matin 20 novembre, Seyed Abbas Araghchi a commenté les propos de Yechiel Leiter, tenus lors d’un entretien avec la chaîne d’information Newsmax. « Nous ignorions que l’ambassadeur du régime sioniste à Washington était le commandant en chef des forces armées des États-Unis », a-t-il écrit.

Au cours de cet entretien, Leiter avait déclaré : « Lorsque l’Iran sera vaincu, vous ramènerez les soldats américains aux États-Unis, auprès de leurs familles. »

Il avait également appelé les citoyens américains à faire preuve de davantage de patience face aux pressions, affirmant : « Nous avons besoin d’un peu plus de résilience pour aller jusqu’au bout. »

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