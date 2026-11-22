Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Abdulbari Atwan, analyste des questions stratégiques de la région, dans son nouvel article dans le journal électronique Ray al-Yawm, a écrit que le retour de l'administration de Donald Trump, président des États-Unis, au sujet du programme nucléaire iranien et l'insistance renouvelée sur la nécessité de transférer les stocks d'uranium enrichi iranien à plus de 60 % hors de ce pays, et ce sous les pressions du régime sioniste, signifient l'acceptation de la défaite de l'option militaire — même temporairement — car cette option comporte de grands risques pour les porte-avions et les navires de guerre de l'Amérique dans les eaux de l'Asie occidentale et de l'océan Indien

Il a ajouté que l'Iran considère sa doctrine nucléaire comme une ligne rouge qui n'est en aucune façon négociable. Ce pays, par sa résistance et ses victoires sur différents fronts de combat, a fait échouer les pressions de l'Amérique. L'Iran a également, en s'appuyant sur une haute volonté militaire et en disposant de systèmes avancés de missiles et de drones, pu neutraliser la supériorité aérienne de l'Amérique et d'Israël

Un autre signe qui, selon l'insistance de l'auteur, confirme cette position, est l'opposition des dirigeants iraniens à toute nouvelle visite des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans les installations nucléaires de ce pays. En même temps, des murmures font surface concernant une demande de retrait du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et l'émission d'une nouvelle fatwa autorisant l'acquisition d'armes nucléaires afin que cette arme puisse agir comme un bouclier contre toute agression nucléaire de l'Amérique ou d'Israël