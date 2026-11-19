Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le général de brigade Mohammad Akraminia, porte-parole de l'Armée de la République islamique d'Iran, a déclaré : actuellement, l'ennemi n'ose pas s'approcher des frontières du pays et se trouve à une distance de plus de 400 kilomètres des frontières.

Amir Akraminia a déclaré : la troisième guerre imposée nous a amenés à revoir la gestion du détroit d'Ormuz, et tant que l'ennemi n'acceptera pas nos conditions, le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert.

Qualifiant de mensonge le transit de 20 millions de barils de pétrole par jour via le détroit d'Ormuz, il a ajouté : de l'est à l'ouest, le détroit d'Ormuz est sous la surveillance et le contrôle des forces armées de la République islamique d'Iran.

Le porte-parole de l'Armée a déclaré : nos forces de combat sont prêtes à répondre à l'ennemi agresseur encore plus tôt que lors des deux guerres précédentes.

Il a ajouté : je dis aux pays voisins que nous sommes vos frères et que les Américains ne vous apportent pas la sécurité ; pour créer une sécurité endogène dans la région, expulsez l'armée terroriste américaine de vos pays.

Amir Akraminia a déclaré : détruire la capacité militaire, missilière et nucléaire, changer le régime de la révolution islamique, diviser le pays et le front de la résistance étaient les objectifs de l'ennemi, mais il n'a atteint aucun de ses objectifs.

Le porte-parole de l'Armée a ajouté : l'attaque contre la grandeur, la civilisation et l'indépendance de l'Iran islamique était l'un des objectifs les plus importants de l'ennemi américain et sioniste dans son agression contre notre cher pays.