Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême, à la suite des évolutions défavorables pour les États-Unis lors du sommet de l'APEC ainsi que de la défaite politique de Trump à la suite de ses rencontres, a écrit sur sa page personnelle : le sommet de Shenzhen portait un message clair pour la région : les États-Unis ne sont plus capables de rallier des alliés contre l'Iran.

Mokhber a ajouté : Trump est entré en Chine les mains pleines de promesses creuses et en est sorti les mains vides avec une déclaration défavorable pour lui. La sécurité du golfe Persique et du détroit d'Ormuz est certainement une ligne rouge de l'Iran qui se concrétise avec les ۷ conditions fondamentales de la République islamique.