Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant le Jerusalem Post, Yaïr Golan, chef du parti « Démocrates » du régime israélien, a averti que la Cisjordanie est au bord d'une troisième intifada et que les politiques du cabinet israélien actuel attisent l'escalade des tensions dans cette région

Évoquant les attaques des colons contre les Palestiniens, il a déclaré : la Judée et la Samarie (Cisjordanie) sont au bord de l'explosion. Quiconque veut empêcher une troisième intifada doit changer le cabinet actuel ; un cabinet qui laisse libre cours au terrorisme juif et a abandonné la sécurité

Golan a également souligné que la violence des extrémistes juifs nuit aux Palestiniens innocents et aux militaires israéliens et que ce processus pousse Israël vers un isolement international sans précédent