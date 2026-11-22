Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Sky News, Anwar Gargash, conseiller du président des Émirats arabes unis pour les affaires diplomatiques, a annoncé aujourd'hui dimanche : en même temps que la guerre contre l'Iran et les conflits en cours sur différents fronts qui ont attiré l'attention, des signes de formation d'une rivalité géopolitique parallèle se sont également manifestés, qui est aussi dangereuse que la guerre

Gargash a ajouté : les conséquences de cette rivalité affecteront les pays de la région du Golfe persique et le monde arabe

Il a poursuivi : ce que nous observons aujourd'hui dans le domaine de l'utilisation des outils médiatiques et financiers n'est qu'une petite partie d'un conflit plus large pour l'influence et la redéfinition des équilibres régionaux

Selon Gargash, ce qui complique davantage ces conditions, c'est la divergence de vues des pays membres du Conseil de coopération des États du Golfe et l'absence d'une position et d'une approche unifiées parmi les pays de la région face à ces évolutions

Gargash a souligné en conclusion que les conditions actuelles nécessitent de disposer d'une conscience stratégique et d'une compréhension plus profonde des intérêts et des dangers communs