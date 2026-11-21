Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, dans un entretien avec la chaîne Fox News, de nouveau dans le but de se mettre en avant et de tenter de se sauver de ses échecs répétés à l'intérieur et à l'extérieur de son pays, a affirmé : je parviendrai à un accord durable qui garantira que l'Iran n'obtiendra pas d'arme nucléaire. J'ai l'intention de conclure un accord permanent avec l'Iran.

Le président des États-Unis, en reculant manifestement par rapport aux slogans illusoires antérieurs des membres de son cabinet, a affirmé : je ne me suis pas tellement soucié d'un changement de régime en Iran ; nous avons eu affaire à trois périodes de direction successives, ce qui constitue en soi un changement fondamental dans la gouvernance !

Donald Trump a ensuite tenté d'échapper ainsi au fardeau de ses responsabilités internationales dans la violation des accords, du JCPOA au mémorandum d'Islamabad : la direction actuelle de l'Iran est peut-être plus rationnelle, mais travailler avec eux est difficile ; ils signent un accord, mais le lendemain même ils le violent !

Lui dont le comportement a provoqué la lourde défaite du Parti républicain aux élections de mi-mandat au Congrès américain, a affirmé : il est possible que nous puissions obtenir de meilleurs résultats qu'à l'époque où nous disposions avec les républicains d'une majorité très infime. Les démocrates dans le domaine des soins de santé ont à la fois des points positifs et des points négatifs. Il est possible que nous puissions parvenir à un excellent système de soins de santé et à de nombreuses autres réalisations ! ... Stephen Miller (chef de cabinet de la Maison-Blanche) est une très bonne personne et je pense que Hakeem Jeffries (candidat des démocrates à la présidence de la Chambre des représentants américaine) le comprendra. J'attends avec impatience de collaborer avec Hakeem Jeffries. Hakeem Jeffries est une personne intelligente et rationnelle. Il en va de même pour Chuck Schumer (leader des démocrates au Sénat).