Selon le rapport du correspondant d'ABNA, Kazem Gharibabadi, lors d'une rencontre avec des vétérans chimiques au musée de la Paix, a déclaré : l'occasion s'est présentée de visiter ce musée avant que ne se tienne la conférence annuelle sur les armes chimiques.

Il a poursuivi : l'arme chimique est l'une des armes les plus inhumaines. Selon les documents publiés par les Nations Unies, plus de 2600 tonnes d'armes chimiques ont été utilisées contre le peuple iranien.

Indiquant qui a fourni ces armes au régime de Saddam, il a déclaré : les pays occidentaux qui revendiquent les droits de l'homme, ce sont ces mêmes pays qui ont commis la plus grande injustice envers l'humanité.

Le vice-ministre des Affaires juridiques et internationales du ministère des Affaires étrangères a déclaré : plus de 16 pays ont aidé le régime de Saddam à s'équiper d'armes chimiques. Nous avons tous parmi nos proches au moins une personne qui souffre à cause des armes chimiques.

Il a poursuivi : la République islamique d'Iran à l'époque de la guerre avait la capacité de produire et d'utiliser ces armes mais ne l'a pas fait car elle considérait cela comme un acte illégal.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a poursuivi : les mêmes pays qui ont armé Saddam accusent l'Iran de chercher à utiliser une bombe sale. L'Amérique elle-même possède les plus grandes réserves de bombe sale et a dépassé les délais des conventions et les a conservées.