Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Al-Hayya a particulièrement souligné le rôle de la Résistance islamique et du Hezbollah libanais, qui, selon lui, ont apporté un soutien important au peuple palestinien et à sa résistance durant l’opération Déluge d’Al-Aqsa. Il a également rendu hommage au martyr Sayyed Hassan Nasrallah et à ses compagnons, tombés, a-t-il déclaré, dans la lutte pour la libération de Jérusalem.

Le responsable du Hamas a évoqué la mémoire d’Ismaïl Haniyeh, ancien chef du bureau politique du mouvement, qui avait pris la parole lors de cette même conférence deux ans auparavant, pendant la bataille du Déluge d’Al-Aqsa. Il a par ailleurs salué la mémoire de l’ensemble des commandants, combattants et martyrs palestiniens, libanais et issus des autres peuples de la région.

À Gaza, une population privée de produits essentiels

Évoquant la situation dans la bande de Gaza, al-Hayya a affirmé que les Palestiniens continuaient de rester sur leur terre et de défendre leurs droits, malgré des conditions de vie extrêmement difficiles. Il a notamment souligné qu’ils étaient privés de nourriture quotidienne, de moyens médicaux pour soigner les blessés et d’abris pour eux-mêmes et leurs enfants.

Il a rappelé que le Hamas et les autres factions palestiniennes avaient accepté, l’année précédente, l’accord de Charm el-Cheikh dans le but de protéger la population palestinienne contre le génocide et de faire échouer les projets de déplacement forcé. Selon lui, le régime sioniste poursuit néanmoins ses agressions et la politique d’affamement de la population palestinienne, tandis que la communauté internationale adopte une position qu’il a qualifiée de faible.

Al-Hayya a déclaré que le peuple palestinien continuait de se tourner avec détermination, dignité et fierté vers ses frères du monde arabe et musulman, convaincu que les liens de solidarité entre les peuples arabes et islamiques demeuraient vivants et permettraient de lui apporter aide et secours.

Cisjordanie et Jérusalem : des pressions croissantes

Concernant la Cisjordanie, le chef du bureau politique du Hamas a dénoncé la poursuite des projets visant à déplacer les Palestiniens, à les expulser de leurs terres, à confisquer leurs propriétés et à étendre quotidiennement les colonies. Il a affirmé que les habitants étaient chassés de leurs maisons et de leurs terres après avoir subi des actes d’intimidation et des violences.

Il a également évoqué les pressions exercées sur Jérusalem et ses lieux de culte, affirmant que les mosquées et les églises de la ville étaient visées par des projets de judaïsation. Selon lui, la division temporelle et spatiale de la mosquée Al-Aqsa est en passe de devenir une réalité, menaçant ses esplanades et ses murs.

La résistance présentée comme un moyen de défendre les droits palestiniens

Al-Hayya a estimé que le peuple palestinien considérait la résistance, sous toutes ses formes, comme le moyen concret de protéger ses droits et de récupérer ses terres et ses lieux saints. Il a affirmé que celle-ci avait révélé, malgré les complots, le génocide et les massacres continus, l’ampleur des sacrifices, de la persévérance et du courage de la population palestinienne.

En conclusion, le dirigeant du Hamas a déclaré que la confrontation avec le projet sioniste se poursuivait avec intensité et s’étendait désormais au-delà du territoire palestinien. Il a cité les attaques du régime sioniste contre le Liban, la Syrie, l’Irak, le Yémen et l’Iran.

Il a enfin affirmé que les ambitions expansionnistes associées au projet dit du « Grand Israël » avaient dépassé le stade des déclarations et des projets pour entrer dans une phase de mise en œuvre concrète.

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