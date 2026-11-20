Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, dans un message sur le réseau social X, a réagi aux déclarations de Yechiel Leiter, ambassadeur du régime sioniste à Washington.

Araghchi a écrit dans ce message : « Nous ne savions pas que l'ambassadeur d'Israël à Washington était le commandant en chef des forces armées des États-Unis. »

Cette réaction fait suite à la publication des déclarations de l'ambassadeur du régime sioniste dans un entretien avec la chaîne américaine Newsmax ; où Leiter a affirmé : « Quand l'Iran sera vaincu, vous ramènerez les soldats américains à leurs familles. »

Ces déclarations, faites dans une émission intitulée « National Report » sur la chaîne Newsmax le 19 novembre 2026, ont de nouveau mis au centre de l'attention la question du rôle du régime sioniste dans l'orientation de la politique militaire américaine à l'égard de l'Iran.