Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Ismail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réaction aux efforts des dirigeants du journal New York Times pour justifier la publication d'allégations sans fondement sur le lien entre les barrages iraniens et les installations militaires, a écrit sur son compte dans l'un des réseaux sociaux : à la suite de la réaction ferme de l'Iran et de l'expression généralisée du dégoût de l'opinion publique à l'égard de l'article sans fondement du New York Times qui cherchait à suggérer un lien entre les barrages iraniens et les installations militaires, j'ai été invité par ce journal à un entretien, mais je n'ai pas accepté.

Il a ajouté : le New York Times, en s'écartant des principes fondamentaux du journalisme professionnel et en avançant des allégations sans fondement concernant les barrages iraniens, s'est en pratique mis au service de la promotion du récit des agresseurs qui, dans la guerre illégale contre l'Iran, ont montré leur mépris total du droit humanitaire international et des principes moraux les plus élémentaires.

Baghai a fait remarquer : la réponse du New York Times aux critiques, au lieu d'excuses explicites et de reconnaissance de responsabilité, n'était rien de plus qu'un jeu de mots et une tentative de justifier l'allégation initiale ; mais changer la formulation d'une allégation ne lui produit pas de documents et de preuves et ne dégage pas la responsabilité de ce média.

Il a souligné : un média qui agit conformément aux intérêts de la machine de propagande de guerre ne peut pas simultanément prétendre préserver la crédibilité du journalisme professionnel ou s'attendre à ce que d'autres reconstruisent sa crédibilité perdue.