Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant le site d'information Al-Maalouma, Salam Hussein, membre de l'organisation Badr dans la province irakienne de Wasit, a déclaré que les États-Unis tentent de pousser l'Irak vers une politique de coalitions contre l'Iran et, dans cette optique, exercent des pressions sur ce pays pour contraindre Bagdad à se conformer aux décisions de Washington, dans le but de servir les intérêts des États-Unis et du régime sioniste.

Hussein, dans un entretien avec Al-Maalouma, a déclaré que les États-Unis cherchent à faire de l'Irak un membre de l'axe que Washington entend diriger contre la République islamique d'Iran. Selon lui, la pression sur Bagdad pour interdire l'atterrissage des avions iraniens et fermer les passages frontaliers entre les deux pays vise à exercer une pression économique sur l'Iran.

Il a ajouté que le peuple irakien s'oppose à ce que son pays soit placé dans l'axe américano-israélien contre l'Iran ; d'autant plus que l'Iran est un voisin avec plus de 1400 kilomètres de frontière commune avec l'Irak et que les deux pays entretiennent des relations étendues sur les plans idéologique, social, commercial et politique.

Ce membre de l'organisation Badr a souligné que les liens et les relations entre l'Irak et l'Iran ne peuvent être ignorés pour se conformer aux décisions du gouvernement américain. Il a qualifié l'objectif du ministère américain du Trésor d'exercer une pression économique maximale sur l'Iran et de pousser l'Irak vers l'axe américano-israélien.