Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Jazeera, Haidar al-Aboudi, porte-parole du gouvernement irakien, a annoncé que le Premier ministre du pays avait souligné qu'aucune arme ne se trouvait hors du contrôle du gouvernement.

Évoquant le déploiement d'unités de remplacement de la police et du « Hachd al-Chaabi » dans la région de Jurf al-Nasr, il a déclaré que ce processus s'est déroulé calmement et sans problème.

Le porte-parole du gouvernement irakien a également déclaré que le gouvernement du pays est sur la voie de l'amélioration, car il traite certaines questions complexes.

Il a souligné que la souveraineté de l'État sera appliquée sur tout le territoire irakien et que les forces du « Hachd al-Chaabi » opèrent également sous le commandement du commandant en chef des forces armées.

Il a poursuivi en disant que la constitution irakienne interdit la formation de groupes armés en dehors des attributions du gouvernement.

Auparavant, de hauts responsables de la sécurité irakienne, lors d'une conférence de presse, tout en annonçant l'ouverture d'un quartier général central pour le contrôle et le commandement à Jurf al-Nasr, avaient annoncé le début du déploiement d'unités de remplacement de la police et du « Hachd al-Chaabi » dans cette région.