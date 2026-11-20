Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Masirah, Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé : si l'ennemi met à exécution sa menace de bombarder le port yéménite de Hodeidah, le port de Djeddah et tous les ports de l'ennemi saoudien sur la côte de la mer Rouge seront la cible des attaques de nos forces armées.

Il a ajouté : nous avertissons les employés et les ouvriers du port de Djeddah et de tous les ports de l'ennemi saoudien ainsi que des ports voisins de quitter immédiatement les lieux et de s'en éloigner. Nous demandons à toutes les compagnies maritimes de retirer immédiatement leurs navires des ports de l'ennemi saoudien.

Il convient de noter que, quelques minutes plus tôt, la coalition saoudienne a publié une carte et demandé aux civils de quitter le port de Hodeidah pour protéger leur vie.

Il a également annoncé dans un autre avertissement : les forces armées yéménites avertissent toutes les compagnies aériennes que l'espace aérien saoudien, à l'exception du ciel de La Mecque et de Médine, est dangereux car il sera la cible de nos opérations dans les heures à venir.