Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon le site de la revue Politico, le projet prévoit de maintenir les crédits destinés aux opérations défensives en cas d’attaque ennemie, tout en interdisant l’affectation de fonds à des actions offensives, sauf si le président Donald Trump obtient au préalable une autorisation de guerre du Congrès.

Le sénateur Tim Kaine a annoncé quelques heures plus tôt qu’un groupe de démocrates du Sénat avait achevé la rédaction d’une première version de cette proposition. Selon une source informée du dossier, les sénateurs Chris Coons, Patty Murray, Jack Reed, Jeanne Shaheen et Mark Warner participent également à son élaboration.

Des obstacles avant un éventuel accord

La proposition doit encore franchir plusieurs étapes avant de pouvoir être intégrée à un accord budgétaire. Ses promoteurs doivent d’abord la soumettre au groupe parlementaire démocrate. Tim Kaine a toutefois indiqué qu’il n’était pas certain que cette présentation ait lieu dès aujourd’hui.

Par ailleurs, aucun échange n’a encore eu lieu entre les responsables des deux principaux partis sur cette initiative. Les parlementaires disposent jusqu’au 11 décembre (20 Azar) pour parvenir à un accord et éviter une interruption du financement des services publics fédéraux.

Selon Politico, le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, n’a pas écarté cette proposition. Il a toutefois soulevé la question d’un éventuel compromis : les démocrates seraient-ils disposés à échanger des restrictions sur les opérations militaires contre l’Iran contre une augmentation des crédits consacrés à la sécurité nationale et à la production de munitions ?

Un tel arrangement pourrait répondre aux préoccupations de deux groupes de parlementaires. D’une part, les démocrates favorables à la suppression du financement de la guerre contre l’Iran, mais réticents à prendre le risque d’une paralysie de l’État fédéral. D’autre part, les élus préoccupés par la faiblesse des stocks de munitions, mais qui ne souhaitent pas approuver les 350 milliards de dollars de crédits supplémentaires prévus dans le budget de la défense de fin d’exercice de l’administration Trump.

Le Sénat rejette une résolution sur les pouvoirs de guerre de Trump

Cette initiative intervient après le rejet, la veille au soir (28 Aban), par le Sénat américain, d’une résolution visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump. Le texte a été repoussé par 51 voix contre et 48 voix pour. Il aurait contraint le président à mettre fin à la guerre contre l’Iran ou à obtenir l’autorisation du Congrès pour la poursuivre.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle résolution est soumise au vote du Sénat en 2026. Les démocrates espéraient toutefois obtenir son adoption après les élections de mi-mandat, au cours desquelles de nombreux électeurs ont voté pour leur parti en opposition à la guerre contre l’Iran.

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