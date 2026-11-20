Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le ministère a souligné que la prolongation de la détention d’Abou Safiya, sans inculpation ni procès, constituait une violation manifeste des lois et conventions internationales relatives à la protection du personnel médical et humanitaire. Il a également dénoncé cette mesure comme faisant partie d’une politique systématique du régime sioniste visant le système de santé palestinien.

Tenant le régime sioniste pour responsable de la vie et de la santé des médecins et des autres professionnels de santé détenus, le ministère a exigé leur libération immédiate et inconditionnelle.

Il a par ailleurs appelé l’Organisation mondiale de la santé, le Comité international de la Croix-Rouge et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme à intervenir sans délai. Il leur a demandé d’examiner la situation physique et juridique des détenus, de prendre des mesures pour mettre fin aux violations de leurs droits et de garantir une protection internationale au personnel soignant ainsi qu’aux établissements médicaux palestiniens.

Fin/229