Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien accordé au quotidien turc Hürriyet, Sergueï Verchinine, ambassadeur de Russie à Ankara, a rappelé l’étendue de la coopération entre Moscou et Téhéran, notamment dans les domaines économique, commercial et culturel.

Évoquant la position russe face aux tensions autour de l’Iran, le diplomate a rappelé que Moscou avait déclaré, en février 2026, qu’une éventuelle attaque des États-Unis ou du régime sioniste contre l’Iran constituerait un acte d’agression injustifié.

Un dispositif régional de sécurité collective

Pour Moscou, la préservation de la paix et de la stabilité dans le golfe Persique revêt une importance majeure, compte tenu du rôle de cette région dans l’économie mondiale et dans la production de pétrole et de gaz naturel.

Sergueï Verchinine a souligné que les questions liées au détroit d’Ormuz ne se limitaient pas à la circulation des hydrocarbures ou à la situation dans ce passage maritime. Elles concernent également le programme nucléaire iranien. La Russie se déclare disposée à contribuer à la recherche de solutions à ces différentes questions.

Dans cette perspective, Moscou considère nécessaire la mise en place d’un système de sécurité collective dans le golfe Persique et indique avoir actualisé sa proposition en ce sens.

Le projet prévoit la création d’une organisation réunissant les pays arabes riverains du golfe Persique, l’Iran ainsi que d’autres États de la région. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pourraient également y participer, de même que d’autres pays régionaux, notamment la Türkiye et l’Égypte.

Le droit de l’Iran à un programme nucléaire pacifique

Abordant le dossier nucléaire iranien, l’ambassadeur russe a réaffirmé que l’Iran, comme tout autre pays, avait le droit de développer un programme nucléaire à des fins pacifiques.

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