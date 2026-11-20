Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien accordé à Sky News, le général Sir Rob Magowan a qualifié de « considérables » les risques cybernétiques auxquels son pays est confronté. Il a affirmé que Londres était prêt à employer ses propres capacités offensives pour répondre à ces menaces.

Interrogé sur le recours à des opérations offensives par la Force nationale cybernétique britannique, il a répondu sans ambiguïté : « Absolument. Nous avons été tout à fait clairs à ce sujet. »

Magowan a accusé la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord de mener, dans le cyberespace, des activités dirigées contre les intérêts et le mode de vie britanniques. Selon lui, ces pays doivent savoir que leurs actions auront un coût.

Des opérations contre les réseaux criminels

Le responsable militaire a également précisé que les missions de cette force ne se limitaient pas aux activités menées contre des États. Elles comprennent aussi des opérations visant les réseaux du crime organisé et les cybercriminels, notamment les personnes qui utilisent Internet pour porter atteinte aux enfants.

Créée en 2020, la Force nationale cybernétique britannique réunit plusieurs institutions : le siège des communications du gouvernement (GCHQ), le ministère de la Défense, le service de renseignement extérieur MI6 et le Laboratoire des sciences et technologies de la défense. Ses activités demeurent largement confidentielles et les informations publiques sur l’étendue de ses missions ainsi que sur ses méthodes d’intervention restent limitées.

Les déclarations de Magowan ont été faites à l’occasion de l’inauguration officielle du nouveau siège de cette force à Samlesbury, dans le Lancashire. Le roi Charles III a procédé à l’ouverture officielle du centre lundi.

Des capacités d’infiltration des réseaux adverses

Le commandant britannique a expliqué que cette force pouvait pénétrer dans les réseaux informatiques de ses adversaires afin d’en examiner la structure et l’architecture, puis d’atteindre des objectifs opérationnels à l’intérieur de ces systèmes.

Ces déclarations figurent parmi les rares prises de parole publiques d’un haut responsable militaire britannique évoquant aussi explicitement le recours aux cyberopérations offensives par son pays et les États considérés comme leurs cibles.

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