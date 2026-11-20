Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon un enseignement de l’ayatollah Haïri Chirazi, le diable tente de détourner l’être humain de Dieu en lui faisant croire que les imams (que la paix soit sur eux) ne lui ont pas accordé l’attention qu’il méritait et que Dieu lui-même l’a négligé ou sous-estimé.

Cette tentation vise à installer dans le cœur de l’homme une attitude de reproche envers Dieu. Convaincu de n’avoir pas reçu ce qui lui était dû ni obtenu ce dont il avait besoin, il perd progressivement son élan dans l’adoration et se détourne de la prière et de la confidence spirituelle.

L’une des stratégies du diable consiste ainsi à faire passer les difficultés et les insuffisances pour des signes du désintérêt de Dieu à l’égard de l’être humain.

L’ayatollah Haïri Chirazi distingue, dans cette perspective, deux attitudes : celle de la personne qui ne parle que des faiblesses, des défauts et des difficultés, et celle de la personne qui attire l’attention sur les bienfaits, les progrès et les résultats. La première contribue à diffuser une vision inspirée par le diable, tandis que la seconde reflète une orientation conforme à la voie de Dieu.

Source : Bureau de préservation et de publication des œuvres de l’ayatollah Haïri Chirazi (que Dieu lui fasse miséricorde).

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