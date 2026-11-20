Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un message adressé à la population libanaise, Nabih Berri a souligné que le sud du pays appartenait exclusivement à ses habitants et ne devait en aucun cas devenir une zone de séparation ou de contrôle au service d’une autre partie.

Il a qualifié la libération des territoires occupés, par tous les moyens autorisés par le droit international, de devoir national. Renoncer à cette responsabilité ou abandonner les éléments de force dont dispose le Liban reviendrait, selon lui, à porter atteinte à la souveraineté et à l’indépendance du pays.

Le président du Parlement a par ailleurs présenté l’armée libanaise comme un pilier essentiel de la défense de l’indépendance et de la souveraineté nationales. Il a demandé que les moyens nécessaires lui soient accordés pour accomplir ses missions, tout en dénonçant les attaques et les déclarations qui, selon lui, cherchent à remettre en cause son rôle. Il a notamment rappelé que plusieurs militaires libanais avaient été tués ou blessés lors d’attaques menées par le régime sioniste.

Berri a également cité parmi les priorités nationales le retour digne des habitants dans leurs villages et leurs villes, la reconstruction des zones endommagées et la libération des prisonniers. Il a insisté sur la nécessité de préserver l’unité nationale face aux défis auxquels le pays est confronté.

En conclusion, il a exprimé sa reconnaissance au peuple libanais, aux forces de la Résistance, aux familles des martyrs et des blessés, aux habitants des villages frontaliers, à l’armée et aux forces de sécurité libanaises, ainsi qu’aux soldats de la FINUL. Il a réaffirmé que le sud du Liban ne deviendrait pas une zone tampon et que la libération de cette région permettrait de parachever l’indépendance et la souveraineté du pays.

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