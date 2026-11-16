Évoquant la situation de la présence des forces navales américaines et des pays européens dans la région, il a ajouté : À l'époque où j'étais en charge au sein de l'état-major général des forces armées, les rapports faisaient état de la présence de 90 à 103 vedettes et navires dans le golfe Persique, appartenant à l'Amérique et aux pays européens, dont la France et l'Angleterre ; mais aujourd'hui, pas un seul de ces navires n'est présent dans le golfe Persique, et leurs forces, par crainte des missiles et des drones iraniens, sont stationnées dans des zones situées au-delà de l'océan Indien.

Le membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil consultatif islamique a souligné : Cette puissance et cette résistance sont une bénédiction du sang des martyrs qui sont entrés sur le champ avec sincérité et honnêteté.