Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Fondée en 1866, l’AUB figure parmi les établissements universitaires les plus anciens et les plus réputés du Moyen-Orient. Elle accueille aujourd’hui plus de 9 700 étudiants de 90 nationalités. Les frais de scolarité annuels peuvent dépasser 39 000 dollars dans certaines facultés, et ses diplômes sont officiellement enregistrés par son conseil d’administration à New York. Son poids académique et son rayonnement régional invitent à examiner son rôle au-delà de la seule formation universitaire.

L’université, un instrument d’influence idéologique

La réflexion du philosophe marxiste français Louis Althusser sur les « appareils idéologiques d’État » permet d’aborder cette question sous un angle particulier. Dans son analyse, le maintien de l’ordre social ne repose pas exclusivement sur les institutions chargées de la répression, comme l’armée, la police et les prisons. Il dépend également d’institutions telles que l’école, la religion, la famille et les médias, qui contribuent à façonner les individus et leur rapport au monde.

À la différence des appareils répressifs, ces institutions agissent principalement par l’intériorisation des normes et des valeurs. Elles participent ainsi à la reproduction de l’ordre dominant en le faisant apparaître comme naturel. Cette approche, développée notamment sous l’influence de la pensée d’Antonio Gramsci sur l’hégémonie, éclaire les mécanismes que recouvre aujourd’hui la notion de soft power.

Joseph Nye définit ce dernier comme la capacité d'obtenir l'adhésion d'autrui par l'attraction et la persuasion, plutôt que par la menace ou les incitations matérielles. L’université occupe une place stratégique dans ce dispositif : outre les connaissances qu’elle dispense, elle transmet une langue, des méthodes intellectuelles, des références culturelles et des réseaux professionnels. Elle contribue ainsi à façonner les perceptions et les préférences de ceux qui la fréquentent.

L’AUB dans les réseaux d’influence régionaux

Des recherches universitaires identifient l’Université américaine de Beyrouth, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Université américaine du Caire comme des intermédiaires entre les sociétés occidentales et leurs environnements d’accueil au Moyen-Orient. Qualifiées de « ponts d’information et de ressources », ces institutions favorisent la circulation des connaissances, des personnes et des ressources entre ces espaces.

Leur influence ne s’arrête pas aux portes des campus. Leurs diplômés rejoignent souvent des secteurs stratégiques, notamment l’administration, la politique, les affaires, les médias et la culture, où ils peuvent occuper des fonctions à forte capacité d’influence.

Dans le cas libanais, cette dimension mérite une attention particulière. Le Liban est notamment le pays d’où sont issus le Hezbollah et la résistance à l’occupation israélienne. Dans ce contexte, la place occupée par une université américaine prestigieuse dans la formation de nouvelles générations de cadres et de responsables peut être interrogée à travers le prisme du soft power.

Une présence chiite importante, mais non documentée officiellement

L’un des aspects les plus discutés de l’AUB concerne la proportion de chiites parmi ses étudiants et son personnel. Certaines sources avancent que cette communauté représenterait 70 % des étudiants et 80 % des employés de l’université et de son hôpital. Ces estimations doivent toutefois être considérées avec prudence : l’établissement ne publie aucune donnée officielle sur l’appartenance confessionnelle de ses membres.

Les statistiques disponibles indiquent uniquement leur origine nationale, avec 83 % de Libanais et 17 % d'étudiants internationaux. Elles ne permettent donc ni de confirmer ni de réfuter les proportions confessionnelles avancées.

Cette situation soulève néanmoins une interrogation : comment expliquer l’attrait exercé par une institution issue d’une tradition missionnaire américaine, dont les objectifs initiaux auraient, selon des chercheurs, notamment consisté à promouvoir le christianisme, auprès d’une partie importante de la société chiite libanaise ?

La recherche de mobilité sociale constitue une piste d’explication. Pour de nombreuses familles chiites, en particulier dans le Sud du Liban et la Bekaa, l’AUB représente une possibilité d’accéder à un enseignement supérieur réputé et à de meilleures perspectives professionnelles. Elle offre une alternative aux universités publiques considérées comme faibles ainsi qu'aux établissements à orientation religieuse particulière.

Mais cette attractivité peut aussi être analysée à travers la théorie du soft power. Lorsqu’une institution devient une voie privilégiée de réussite sociale, elle acquiert également la capacité de transmettre ses propres références intellectuelles, ses normes et ses réseaux. L’influence s’exerce alors par l’adhésion et l’attraction, plutôt que par une intervention coercitive.

Entre appartenance communautaire et influence culturelle

La question prend une dimension supplémentaire lorsqu’on considère le rôle historique et politique de la communauté chiite au Liban. Le Hezbollah, le mouvement Amal et la résistance à l’occupation israélienne sont autant de réalités politiques et sociales issues de cette communauté.

Dès lors, l’influence que pourrait exercer l’AUB sur les nouvelles générations chiites mérite d’être examinée. L’enjeu, dans une lecture inspirée d’Althusser, ne se limite pas à l’acquisition de compétences universitaires. Il concerne également les représentations, les références et les appartenances susceptibles d'évoluer au contact d'un environnement institutionnel donné.

Althusser décrit ce mécanisme comme une interpellation des individus par les appareils idéologiques, qui les inscrivent dans des identités et des rapports sociaux déterminés. L’étudiant qui rejoint l’AUB est ainsi confronté à un univers intellectuel et relationnel susceptible de transformer, voire de redéfinir, certaines de ses références antérieures. C’est précisément parce que cette influence passe par l’attraction et l’adhésion, et non par la contrainte directe, qu’elle mérite une attention particulière.

Une question qui reste ouverte

La théorie des appareils idéologiques d’Althusser offre donc un cadre d’analyse pour étudier la place d’établissements comme l’Université américaine de Beyrouth dans leur environnement social et politique. Au-delà de sa mission éducative, l’AUB peut être considérée comme un espace de circulation des idées, des ressources et des réseaux, et potentiellement comme un vecteur de soft power.

La présence chiite qui lui est attribuée constitue, dans cette perspective, un sujet d’interrogation. S’agit-il avant tout de l’attractivité d’un établissement reconnu et des possibilités de mobilité sociale qu’il offre, ou cette présence s’inscrit-elle dans un processus d’influence plus large sur une communauté au cœur de l’histoire de la résistance libanaise ? En l’absence de données confessionnelles officielles, cette question demeure ouverte.

Zahra Salehifar, chercheuse en médias

Sources :

Hossein Ghanbari, Pouvoir symbolique et structure : une lecture des pensées d’Althusser, de Gramsci et de Foucault, éditions Negah-e Moasser, p. 35. Encyclopédie du monde de l’islam, « Université américaine de Beyrouth ».

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