Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Se félicitant de participer à cette rencontre, elle a rappelé que, dès les premiers jours de la guerre à Gaza, l’EMF avait choisi de défendre ouvertement la résistance ainsi que les principes de justice et de droit. Une position qui, selon elle, contrastait avec celle de certaines organisations islamiques en Europe, restées plus prudentes. Malgré les avertissements concernant les éventuelles conséquences de cet engagement, le Forum a poursuivi l’organisation de manifestations, de réunions et de rassemblements de solidarité avec la Palestine dans plusieurs pays européens.

Évoquant la résistance des peuples iranien, palestinien et libanais face aux pressions et aux attaques, Ana Stamou a estimé que leur endurance ne pouvait s’expliquer uniquement par des considérations matérielles ou par leurs capacités physiques. Elle en a plutôt attribué la source à la foi, à la confiance dans les promesses divines et à une conviction religieuse profonde.

Elle a également souligné que cette détermination suscitait un intérêt croissant pour l’islam auprès de nombreux Européens. Lors des rassemblements et des initiatives de soutien, certains s’interrogent désormais sur les fondements de la foi et de l’assurance dont font preuve les musulmans.

Pour la responsable musulmane, la période actuelle offre ainsi une occasion de faire connaître à nouveau l’islam dans les universités, les établissements scolaires, les communautés et les initiatives de sensibilisation à travers l’Europe. Après des années de campagnes négatives visant l’Iran, la Palestine et la résistance, une partie de l’opinion publique européenne serait aujourd’hui davantage portée à s’interroger sur les réalités de ces événements.

En conclusion, Ana Stamou a remercié les organisateurs de la rencontre et exprimé l’espoir que la victoire et la justice ne demeurent pas seulement des convictions et des aspirations dans la conscience des musulmans, mais se concrétisent également dans les faits, afin que les populations opprimées de Palestine, du Liban et du Yémen puissent accéder à la victoire et à la liberté.

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