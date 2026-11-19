Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : S’exprimant sur l’importance de Starlink dans le conflit en Ukraine, Musk a affirmé que le système continuait d’assurer « l’épine dorsale des communications de l’armée ukrainienne et, plus largement, du pays ».

Évoquant la dépendance des forces ukrainiennes à cette infrastructure, le dirigeant de SpaceX a ajouté : « Si nous coupons Starlink, tout le front ukrainien s’effondrera immédiatement. » Il a par ailleurs qualifié le soutien apporté à l’Ukraine par ce système de « soutien extraordinaire ».

Starlink est un service d’accès à Internet par satellite développé par SpaceX. Il permet d’établir des communications dans les zones dépourvues d’infrastructures de télécommunications traditionnelles.

Depuis le début du conflit en Ukraine, en 2022, ce réseau est utilisé pour maintenir les communications dans les zones de combat et soutenir les forces ukrainiennes. Les dernières déclarations de Musk remettent ainsi en lumière la place occupée par les infrastructures de communication de SpaceX dans le conflit, l’accès à Starlink étant devenu un élément important du maintien des liaisons opérationnelles sur le terrain.

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