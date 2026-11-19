Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le Conseil indique que cette demande de réforme est soutenue par des organisations musulmanes australiennes, des responsables d’Églises, des commissions des droits humains, des spécialistes de la législation antiterroriste ainsi que des associations de défense des libertés civiles.

Cette initiative intervient après la publication d’un rapport de l’Observateur indépendant des lois australiennes sur la sécurité nationale, à l’issue d’un examen de quinze mois mené par Jake Blight, titulaire de cette fonction. Le rapport recommande de faire de l’idéologie le critère de référence dans la définition du terrorisme, en y intégrant la notion de religion.

Le Conseil des chiites d’Australie avertit que, selon la définition actuellement en vigueur, un acte terroriste doit être commis dans le but de promouvoir « un objectif politique, religieux ou idéologique ». Pour les signataires de la déclaration, l’emploi de l’expression « motivation religieuse » par les responsables publics contribue simultanément à renforcer les discours de Daech, des mouvements d’extrême droite et de certains médias préjudiciables. Cette formulation véhicule, selon eux, l’idée erronée que l’islam encourage le terrorisme et accentue le sentiment d’insécurité et de pression au sein de la communauté musulmane.

La déclaration souligne également que l’association des convictions religieuses à une menace compromet la confiance entre les familles, les responsables communautaires et les institutions chargées de la sécurité. Or, la prévention de la violence et la protection de la sécurité publique reposent sur la coopération des familles, le signalement rapide des inquiétudes par les responsables communautaires et la collaboration des organisations sociales avec la police.

Le Conseil ajoute que Daech, qui cible activement la communauté musulmane, exploite la légitimité religieuse attribuée à ses actes violents ainsi que le sentiment d’exclusion qui en découle pour recruter de nouveaux membres.

La déclaration estime par ailleurs que les mouvements d’extrême droite tirent eux aussi profit de l’association officielle entre religion et terrorisme. Elle affirme que les mouvements islamophobes ont contribué, au cours de la dernière décennie, à la progression des groupes suprémacistes blancs en Australie.

À l’appui de cette préoccupation, le Conseil cite le récent rapport de l’Institut Scanlon, intitulé « Mapping Social Cohesion 2026 » (Cartographie de la cohésion sociale 2026). Selon cette étude, les attitudes négatives à l’égard des musulmans atteignent désormais 43 %, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.

Le Conseil des chiites d’Australie souligne enfin que cette demande ne concerne pas uniquement une communauté particulière. Plus de 30 contributions écrites adressées à l’Observateur indépendant dans le cadre de son examen législatif ont également demandé que la religion soit retirée de la définition du terrorisme.

Parmi les soutiens à cette réforme figurent des spécialistes du droit antiterroriste, notamment quatre universitaires chargés par l’Observateur indépendant d’étudier cette définition. Issus des universités Griffith, d’Australie-Occidentale, nationale australienne et du Queensland, ces chercheurs ont estimé que la modification proposée présenterait « des avantages considérables, sans coût réel ».

Fin/229