Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, des sources palestiniennes ont rapporté l'assaut de 115 colons sionistes sur la mosquée Al-Aqsa du côté de Bab al-Maghriba, leurs actions provocatrices et la tenue de cérémonies talmudiques à l'ombre de mesures sévères de la police de l'ennemi sioniste.

Ces sources ont évoqué les restrictions sévères imposées par les militaires d'occupation dans les environs de la mosquée Al-Aqsa et dans la vieille ville de Jérusalem occupée, notamment l'installation de barrières en fer aux entrées de ce lieu sacré et l'empêchement de l'entrée des fidèles palestiniens.

Parallèlement, le gouverneur de Jérusalem occupée a fait état de mouvements de groupes appelés « Heikal ».

Cela se produit alors que les sionistes cherchent un assaut massif lors de la fête appelée Hanoucca hébraïque entre le quatre et le douze décembre prochain.