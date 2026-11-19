Selon un rapport de l'agence de presse Mehr, Gholamhossein Darzi, ambassadeur et chargé d'affaires de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies, a prononcé un discours avant le vote sur le projet de résolution intitulé « Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran ».

Il a déclaré : la République islamique d'Iran a été confrontée au cours de l'année écoulée à une campagne coordonnée comprenant des attaques militaires, des tentatives de provoquer des troubles internes et de les confisquer à des fins spécifiques, l'application de mesures coercitives unilatérales et l'intensification des pressions économiques.

Les responsables américains ont eux-mêmes reconnu les efforts visant à créer des conditions d'instabilité et à poursuivre l'objectif de renverser le système politique iranien. Les protestations économiques pacifiques ont été exploitées avec une ingérence manifeste d'éléments étrangers et ont été entraînées vers la violence. Pendant tout ce temps, les principales menaces extérieures contre le droit à la vie et à la sécurité du peuple iranien ont trouvé leur origine au-delà des frontières du pays.

Ce projet de résolution ignore complètement toutes ces menaces ; il ignore la mort d'écoliers iraniens et d'autres civils ; il ignore les effets des sanctions unilatérales ! Au lieu de cela, il ne fait que répéter des allégations non confirmées avancées par des mécanismes créés sans le consentement de l'État concerné.