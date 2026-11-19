Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, le ministère des Affaires étrangères du Yémen a annoncé dans une déclaration : nous condamnons l'agression militaire annoncée par l'ennemi israélien au centre de la bande de Gaza. L'ennemi israélien, en annonçant le début de cette agression militaire au centre de la bande de Gaza, a complètement ignoré l'accord de « Charm el-Cheikh » et ses engagements envers les médiateurs.

Sanaa a ajouté dans cette déclaration : cette agression israélienne fait partie d'une chaîne de crimes quotidiens et de massacres continus commis contre le peuple de Gaza. L'administration Trump est complice des crimes des sionistes et porte, avec les médiateurs, l'entière responsabilité de ces événements.

Le ministère des Affaires étrangères du Yémen a ajouté : nous demandons aux soi-disant coalitions arabes et islamiques de prendre des mesures pratiques pour arrêter ces crimes contre le peuple palestinien. Nous soulignons que le Yémen surveille avec la plus grande minutie les développements actuels et est prêt à assumer ses devoirs et responsabilités à cet égard.