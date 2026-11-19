Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Esmaïl Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réaction aux tentatives des dirigeants du journal The New York Times de justifier la publication d'allégations sans fondement sur le lien entre les barrages iraniens et les installations militaires, a écrit dans son compte sur l'un des réseaux sociaux : à la suite de la réaction ferme de l'Iran et de l'indignation généralisée de l'opinion publique face à l'article sans fondement du New York Times qui cherchait à suggérer un lien entre les barrages iraniens et les installations militaires, j'ai été invité par ce journal à un entretien, mais j'ai refusé.

Il a ajouté : Le New York Times, en s'écartant des principes fondamentaux du journalisme professionnel et en avançant des allégations sans fondement concernant les barrages iraniens, s'est pratiquement mis au service de la promotion du récit des agresseurs qui, dans la guerre illégale contre l'Iran, ont montré leur mépris total du droit humanitaire international et des principes moraux les plus élémentaires.

Baghai a noté : la réponse du New York Times aux critiques, au lieu de excuses explicites et de prise de responsabilité, n'était rien de plus qu'un jeu de mots et une tentative de justifier l'allégation initiale ; mais changer la formulation d'une allégation ne crée pas de documents et de preuves pour celle-ci et ne dégage pas la responsabilité de ce média.

Il a souligné : un média qui agit conformément aux intérêts de la machine de propagande de guerre ne peut pas simultanément prétendre préserver la crédibilité du journalisme professionnel ou s'attendre à ce que d'autres reconstruisent sa crédibilité perdue.