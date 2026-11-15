Selon l'agence de presse ABNA, le journal Wall Street Journal, citant des responsables américains, a rapporté que l'Iran dispose toujours d'énormes réserves de missiles. La suite de ce rapport indique que l'Iran continue de reconstruire ses réserves de missiles. Les estimations concernant l'arsenal de missiles de l'Iran ont un faible niveau de fiabilité. La raison en est les complexités de la détermination du nombre exact de missiles dont dispose l'Iran, y compris les missiles prêts à être lancés et les missiles se trouvant dans les entrepôts.

Dans ce rapport, il est souligné que la reconstruction des réserves de missiles de l'Iran contredit les affirmations des responsables de l'administration américaine, y compris Trump, selon lesquelles la puissance militaire de l'Iran a été détruite.

Hier également, le journal sioniste Maariv a rapporté que l'Iran se prépare à une nouvelle série de conflits avec le régime sioniste. Cela alors que les États-Unis et le régime sioniste sont confrontés à une réalité qui contredit les déclarations de leurs responsables au cours de l'année écoulée concernant les capacités militaires de l'Iran.