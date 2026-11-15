Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Maalomah, Falih al-Khazraji, chef du groupe parlementaire Muntasirun, a souligné que les États-Unis s'efforcent de manière planifiée et ciblée de créer le chaos et l'instabilité en Irak et dans toute la région.

Il a ajouté que les groupes internes en Irak doivent adopter une position unifiée contre ces activités et renforcer l'unité entre eux.

Al-Khazraji a précisé que la politique des États-Unis à l'égard de l'Irak et de la région est devenue évidente pour tous, et qu'en premier lieu Washington cherche à prolonger les crises et à créer le chaos dans le but de garantir la continuité de son influence. Ce pays, en utilisant ses bras et les pressions politiques et économiques, tente de perturber la scène et d'affaiblir la stabilité des pays de la région ; des pays qui se sont opposés aux diktats étrangers.

Il a déclaré : La neutralisation de ces activités destructrices nécessite une vigilance nationale et une unité interne entre le peuple et les groupes politiques.