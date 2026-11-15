Selon l'agence de presse ABNA citant Reuters, Antony Blinken, ancien secrétaire d'État américain, a déclaré dans ses propos sur l'Iran : L'option que Trump a choisie, à savoir l'action militaire, était selon moi une erreur ; car toutes les administrations précédentes avaient également examiné cette option et étaient arrivées à la conclusion qu'une telle action devait vraiment être le dernier recours.

L'ancien secrétaire d'État américain a déclaré à ce sujet : Même si vous aviez entrepris une telle action, vous auriez peut-être pu repousser l'Iran pendant un certain temps, mais en réalité ce recul n'aurait probablement été que d'un ou deux ans. Au lieu de cela, leur programme [nucléaire] aurait été caché plus profondément dans le sol, et ils seraient revenus et auraient même mené des activités plus étendues.

Antony Blinken a ensuite ajouté : Bien qu'il y ait manifestement eu une porte de sortie pour le président et qu'il y en ait encore, le problème de cette porte de sortie est qu'elle exige d'accepter la réalité qu'il n'a pas réussi. Car cette porte de sortie nécessite une sorte de compromis avec l'Iran ; et c'est ce qu'il évite d'accepter.

Blinken a déclaré : Il existe encore un moyen de sortir de cette situation. Je pense qu'atteindre un accord et une solution diplomatique est tout à fait possible. Mais dans le cadre d'une telle solution, les actions de l'Iran dans son programme nucléaire pourraient ne pas être très différentes de ce qui existait dans l'accord annulé par Trump (JCPOA), et ne seront certainement pas meilleures. Accepter cette réalité est très difficile pour lui.

Il a ensuite ajouté : Concernant le détroit d'Ormuz, qui ne posait pas de problème avant le début de cette guerre, nous sommes maintenant confrontés à un problème qui doit être traité. Et cette décision accordera presque certainement une concession à l'Iran. Je ne veux pas du tout dire une telle chose, mais peut-être que la réalité est exactement celle-ci : une sorte de « coûts » que, bien sûr, on n'appelle pas des coûts.

L'ancien secrétaire d'État américain a ajouté : La superficie de l'Iran est 4 fois celle de la Californie et 3 fois celle de l'Irak. Ce pays compte 90 millions d'habitants. Cette bande côtière le long du détroit d'Ormuz n'a pas de fin. Les armes que l'Iran produit encore sont stationnées en profondeur dans le territoire de ce pays, et leur portée est si grande qu'on ne peut pas simplement toutes les détruire. Pour accomplir une telle tâche, il faudrait probablement une sorte d'invasion terrestre, ce qui constitue en soi une catastrophe totale. L'Iran se trouve en fait, par rapport au moment où cette affaire a commencé, dans une position plus forte dans la région.