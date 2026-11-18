Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Nashra, Benjamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, en réaction à l'élection de Metan Kahana comme nouveau président de la Knesset, a qualifié cette mesure de « honte éternelle » et a déclaré : le président de la Knesset a été élu unilatéralement et avec les voix des partisans du terrorisme. Cet événement est une honte dans l'histoire de la Knesset.

Alors qu'à la suite des défaites répétées du régime sioniste sur les différents fronts de la guerre, l'opinion publique de ce régime a infligé une lourde défaite à Netanyahou lors des élections à la Knesset, Netanyahou continue de parler de la formation d'un gouvernement d'unité sous sa présidence et affirme que les habitants des territoires occupés sont opposés à la remise de l'administration du régime à ceux qui manquent de respect à son hymne et réclament l'unité.

Netanyahou a également noté : Gadi Eisenkot, président du parti « Yesh Atid » et chargé de former le futur cabinet, Naftali Bennett, président du parti « Yamina », et Avigdor Lieberman, président du parti « Israël notre maison », au lieu de l'unité nationale, ont choisi d'être aux côtés des partisans du terrorisme.

La Knesset du régime sioniste a élu hier mardi Metan Kahana, candidat du parti « Yesh Atid », avec le soutien des députés arabes et en obtenant la majorité de 66 voix sur 120 députés, comme son nouveau président. Il a succédé à Amir Ohana du parti Likoud.