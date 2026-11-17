Selon l'agence de presse Abna, le service de presse du Corps des gardiens de la révolution islamique, dans un communiqué, a annoncé la poursuite de l'échec des équipements avancés du CENTCOM face à la guerre électronique des Gardiens de la Révolution.

Le texte de ce communiqué est le suivant :

Il y a quelques minutes, dans le cadre de la poursuite des opérations réussies des combattants du Corps des gardiens de la révolution islamique contre les équipements de l'armée américaine, un autre drone MQM-170 de ce pays, lors d'une opération précise et réussie de guerre électronique menée par les spécialistes de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution, a été pris sous contrôle dans le ciel au sud de Qeshm et posé au sol totalement intact.

Avec la capture de cet oiseau, le nombre de drones MQM-170 capturés a atteint 9 unités. La poursuite de la destruction et de la capture d'équipements américains avancés montre que les statistiques des pertes du CENTCOM ont tellement augmenté que, apparemment, leur décompte a également échappé aux commandants de cet état-major.

Les jeunes officiers d'élite de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution, s'appuyant sur le savoir local et l'initiative dans le domaine de la guerre électronique, ont une nouvelle fois montré que la supériorité technologique revendiquée par l'Amérique n'est pas une garantie d'invulnérabilité pour les équipements militaires de ce pays.

Le ciel de l'Iran ne sera pas un terrain d'essais et d'erreurs pour les agresseurs, et les Américains doivent savoir que toute action hostile se heurtera à une réponse ferme des défenseurs du pays.