Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Ces déclarations ont été faites lors de sa visite d’une exposition présentant les débris de drones et de missiles abattus par la force de défense aérienne de l’armée iranienne. À cette occasion, Hatami a salué les efforts inlassables des combattants de cette unité.

Il a expliqué que l’ennemi avait mobilisé de nombreux moyens et équipements dans le but d’atteindre ses objectifs en Iran, mais que la solidarité, les efforts soutenus et les sacrifices des forces armées, en particulier des unités de défense aérienne, avaient fait échouer ses plans.

Évoquant les résultats opérationnels présentés dans cette exposition, le commandant en chef de l’armée a indiqué que différents types de drones de grande taille, de missiles et d’équipements utilisés par l’ennemi, puis interceptés par les systèmes de défense aérienne, y étaient exposés. Ces éléments illustrent, selon lui, une partie des succès remportés par les combattants de cette force.

Hatami a souligné que cette exposition adressait un double message aux adversaires et à la population iranienne. D’une part, elle démontre que le pays dispose de soldats et de combattants vigilants, prêts et déterminés à le défendre en toutes circonstances, et aujourd’hui plus résolus et mieux préparés que jamais à protéger l’Iran islamique. D’autre part, elle rappelle à la population et aux forces armées que l’ennemi, contrairement à l’image de puissance et d’invincibilité qu’il cherche à imposer par la guerre psychologique et cognitive, est vulnérable et que ses équipements militaires peuvent être pris pour cible sur le champ de bataille.

Insistant sur la disponibilité permanente des forces de défense aérienne et des autres unités des forces armées face à toute menace éventuelle, le général Hatami a précisé que cette force, forte des expériences et des acquis des affrontements précédents, n’avait cessé d’améliorer son niveau de préparation et avait développé de nouvelles capacités opérationnelles. Il a averti que si l’ennemi commettait une nouvelle erreur en lançant une agression contre le pays, il subirait des pertes encore plus importantes.

Il a ajouté que les éléments présentés lors de cette exposition, ainsi que le rapport d’activité de la force de défense aérienne, témoignaient de la volonté et de la préparation de ses combattants à accomplir de nouveaux exploits.

En conclusion, le commandant en chef de l’armée a remercié le commandant de la force de défense aérienne et l’ensemble de son personnel, saluant leurs efforts et leurs sacrifices. Il a exprimé l’espoir que leur engagement soit agréé par Dieu Tout-Puissant et qu’il contribue à réjouir l’âme du défunt Imam martyr et celles des chers martyrs.

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