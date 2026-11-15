Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Premier ministre du régime sioniste, a affirmé aujourd'hui samedi : Ma rencontre avec Gadi Eisenkot (chargé de former un cabinet dans ce régime) a confirmé ma compréhension de l'importance de former un cabinet d'unité à ce stade.

Le Premier ministre du régime sioniste, qui en cas de formation d'un cabinet par Eisenkot et de son éviction du pouvoir devrait aller en prison en raison de multiples affaires de corruption, a supplié Gadi Eisenkot, chargé de former un cabinet dans ce régime, en ces termes : Entrons en discussions sans aucune condition préalable et mettons de côté toutes les divergences. Nous devons parvenir à un accord sur la sécurité (du régime) d'Israël et son avenir, y compris la question du service militaire obligatoire. Nous devons former un cabinet d'unité qui inclue tous les partis et courants qui soutiennent (le faux régime) d'Israël. Asseyons-nous ensemble à huis clos et sans aucune condition préalable ; mettons de côté les divergences et les restrictions mutuelles et parvenons à une entente.

Selon Russia Today, Benjamin Netanyahu, qui ne ménage aucun effort pour rester au pouvoir, a ajouté : L'Iran veut la destruction d'Israël et tente à nouveau de faire revivre son programme nucléaire. L'Iran n'hésitera pas à utiliser des armes nucléaires contre nous.

Lui qui, en raison de sa défaite face à Téhéran lors des deux précédentes agressions contre l'Iran, subit également la pression des colons occupants, a affirmé dans des propos démagogiques : Nous devons éliminer la menace iranienne une fois pour toutes !