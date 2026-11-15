Selon l'agence de presse ABNA, les relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont annoncé dans un communiqué : « Peuple noble et toujours présent d'Iran ; lors de la deuxième phase de la réponse décisive et fracassante à l'agression ouverte de l'armée des États-Unis, le radar du site de défense aérienne américain à la base d'hélicoptères d'Al-Rifa à Bahreïn a été ciblé par six drones de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique. »

L'impact précis et réussi de ces drones a été entendu dans différentes régions de Bahreïn et a une fois de plus mis en évidence les capacités opérationnelles du CGRI.

Les États-Unis, qui ont été confrontés à un échec total dans le programme qui semblait être une escorte mais qui était en réalité une contrebande de pétrole dans le détroit d'Ormuz, tentent maintenant, par des actions petites et aveugles, de détourner l'attention mondiale de la réalité de la fermeture de cette artère vitale.

Mais les officiers d'élite et jeunes du CGRI déclarent à nouveau à haute voix : Le détroit d'Ormuz est fermé, et toute agression de l'ennemi américain sera confrontée à une réponse plus dure et plus fracassante.

Les drones américains coûteux sont abattus les uns après les autres, et un plus grand nombre de drones du CGRI lors de cette phase par rapport à la phase précédente ont été envoyés vers des cibles américaines afin que l'ennemi sache que toute agression entraîne une réponse dure et calculée.