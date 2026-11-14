Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans la représentation traditionnelle de l’économie iranienne, une personne gagnant 500 millions de tomans par mois appartient aux catégories disposant du niveau de vie le plus élevé. Elle est supposée ne pas se préoccuper des prix et pouvoir acheter n’importe quel produit au comptant, sans même regarder son étiquette. Mais la réalité économique actuelle remet en question cette image et révèle une inflation qui brouille les frontières entre pauvreté, lutte pour la survie et aisance apparente.

L’auteur illustre cette situation à travers le cas de Shayan, issu d’une famille aisée et qui a rapidement gravi les échelons professionnels. Il dirige aujourd’hui le département commercial d’une grande entreprise iranienne. Récemment marié, il a choisi, par souci d’indépendance, de financer sa vie conjugale grâce à ses propres revenus, sans recourir au patrimoine familial. Son épouse, influenceuse active sur les réseaux sociaux, a quant à elle besoin d’équipements récents pour produire des contenus de qualité professionnelle.

Pour lui faire plaisir, Shayan souhaite lui acheter le dernier modèle de téléphone Apple, l’iPhone 18. Convaincu que son revenu mensuel de 500 millions de tomans lui permet aisément de réaliser cet achat, il se rend dans un magasin. Mais une fois arrivé à la caisse, il découvre que ses liquidités ne suffisent pas pour régler le téléphone comptant. Il doit alors rejoindre une catégorie d’acheteurs traditionnellement associée aux ménages modestes : ceux qui achètent à crédit.

Cette situation soulève une question centrale : comment un cadre percevant 500 millions de tomans par mois peut-il éprouver des difficultés à acheter un bien de consommation comme un téléphone portable ? Pour Mahmoud Lotfalikhani, ce paradoxe révèle trois mécanismes fondamentaux de la crise économique actuelle.

Le premier est celui de l’écart entre revenus nominaux et revenus réels. Dans une économie marquée par une forte inflation, les montants inscrits sur les fiches de paie peuvent donner une image trompeuse du pouvoir d’achat. Les 500 millions de tomans perçus aujourd’hui ne permettent plus d’acquérir autant de biens que la même somme à une période antérieure. L’inflation réduit le panier de consommation des ménages avant même que les salaires ne soient réajustés. La hausse des revenus nominaux ne se traduit donc pas nécessairement par une amélioration du niveau de vie ; elle reflète souvent la course des rémunérations derrière l’augmentation continue des prix.

Le deuxième mécanisme concerne la flambée du coût des biens durables. Les téléphones portables, les voitures et les logements constituent, selon l’auteur, des indicateurs particulièrement révélateurs de la situation économique. La hausse du taux de change et les anticipations inflationnistes contribuent à faire grimper leurs prix, au point de rendre ces achats difficiles même pour les catégories aux revenus élevés. Dans ce contexte, l’achat d’un iPhone ne relève plus seulement d’une consommation ostentatoire : il illustre le décalage croissant entre le prix des biens et les revenus disponibles. Même les ménages aisés peuvent ainsi être contraints de recourir à l’emprunt ou à des paiements échelonnés de longue durée pour acquérir des équipements courants.

Le troisième phénomène est le passage d’une économie de l’épargne à une économie du crédit. Lorsque le pouvoir d’achat s’érode, la capacité à mettre de l’argent de côté diminue et les paiements à tempérament prennent une place croissante. Dans une économie stable, l’achat à crédit peut constituer un outil de gestion financière ou d’investissement. Dans un contexte inflationniste, il devient plutôt un moyen de maintenir un niveau minimal de consommation. Pour l’auteur, le fait qu’un responsable commercial ne puisse pas acheter comptant un téléphone avec un revenu mensuel de 500 millions de tomans témoigne des difficultés qui touchent désormais le financement des dépenses des ménages, y compris dans les catégories les plus favorisées.

À travers le récit de Shayan, Mahmoud Lotfalikhani décrit ainsi une transformation plus large de la structure économique et sociale. La dépréciation de la monnaie nationale fragilise les différentes catégories de la population : les plus pauvres voient leurs conditions de vie se détériorer, les classes moyennes se rapprochent du seuil de pauvreté et les ménages aisés, y compris les cadres, doivent faire face à des dépenses toujours plus lourdes. L’accès à des biens considérés comme ordinaires dans la vie moderne peut alors les engager dans des mois de remboursement et d’endettement.

Cette analyse constitue, selon l’auteur, un signal d’alerte pour les responsables économiques. Tant que la stabilité des marchés monétaire et des changes ne sera pas rétablie et que l’inflation structurelle ne sera pas maîtrisée, l’augmentation des salaires nominaux ne suffira pas à restaurer le pouvoir d’achat. Les revenus élevés risquent ainsi de se traduire par une course permanente pour suivre la hausse des prix, sans amélioration réelle des conditions de vie.

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