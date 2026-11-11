Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, « Gadi Eisenkot », principal rival de Benyamin Netanyahou aux élections à la Knesset du régime sioniste, a déclaré : Netanyahou n'a pas la compétence pour rester à son poste, et nous devons agir pour former un gouvernement d'urgence.

Selon ce rapport, Eisenkot a ajouté : la continuation de la présence de Netanyahou au pouvoir met en danger la sécurité d'Israël.

Le journal hébreu Israel Hayom a également rapporté : Gadi Eisenkot, après le discours de Netanyahou à la séance d'ouverture de la Knesset, a ordonné à son équipe d'annuler la séance de négociations avec le parti Likoud qui devait se tenir demain.

La chaîne de télévision n°14 du régime sioniste a également annoncé que Benyamin Netanyahou, Premier ministre de ce régime, examine la possibilité d'un accord de rotation de la direction du gouvernement avec « Gadi Eisenkot », chef du parti Yashar et son principal rival aux élections à la Knesset.

Selon le rapport de ce média sioniste, les contacts et consultations visant à former ce qu'on appelle un « gouvernement d'unité » se poursuivent, et les négociations avec les proches d'Eisenkot et les membres de son équipe de négociation sont en cours.

Il semble que Netanyahou considère la proposition de rotation du poste de Premier ministre avec Eisenkot, compte tenu de la composition actuelle de la Knesset, comme l'option la plus réaliste qui a la plus grande capacité d'exécution.